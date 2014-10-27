Корбан висунув Порошенку ультиматум: або він, або прокурор області

Про це Корбан заявив виданню "Українська правда".

Причиною такої заяви, за словами Корбана, став той факт, що Федик покриває організаторів побиття Євромайдану, яке сталося 26 січня 2014 року.

Крім того, Федик, на думку Корбана, також нічого не зробив для боротьби з фальсифікаціями на декількох округах в Дніпропетровській області.

"Я вимагаю звільнити негайно прокурора області. Це прокурор-тітушка. Жодна людина, яку побили 26 січня в Дніпропетровську, не пробачить прокурору Федику того, що ніхто не притягнутий до кримінальної відповідальності, жоден тітушка", - заявив Корбан.

"Прокурор-тітушка Федик повністю продався Вілкулу та Опозиційному блоку. Зокрема, він закрив очі на масові цинічні фальсифікації на 38-му, 31-му, 32-му округах, де нібито перемогли і сфальсифікували результат під кандидатів в депутати-організаторів побиття Євромайдану 26 січня 2014 ", - заявив Корбан.

Читайте такожКорбан звинуватив людей Вілкула в зухвалій фальсифікації виборів на 3 округах Дніпропетровщини"Тим самим прокурор Федик куплений Вілкулом, дав ляпаса Блоку Петра Порошенка і всім демократичним силам. Оскільки результат в базовій Дніпропетровської області, яка грудьми захистила свою країну, був сфальсифікований на користь опозиційного блоку", - додав він.

У зв"язку з цим, Геннадій Корбан вважає, що президент повинен зробити вибір: або звільнити прокурора Федика, або самого Корбана.

За словами чиновника, ще при підготовці до виборів і під час проведення виборів він звертався в прокуратуру з приводу порушень виборчого законодавства, масового підкупу і масових фальсифікацій. "При цьому прокуратура не відкрила жодного провадження і відмовила всім продемократичним силам у порушенні справи... При цьому Федик ігнорує адміністрацію і весь час, поки він займав свою посаду, займав деструктивну позицію по відношенню до влади", - сказав Корбан.

Він також повідомив, що особисто телефонував Генпрокурору Яремі ще два місяці тому і звертався з проханням звільнити Федика.

Нагадаємо, на 38-ому окрузі, за результатами підрахунку 94% протоколів, лідирує депутат Дніпропетровської облради від Партії регіонів Вадим Нестеренко.

На окрузі №31 за результатами опрацювання майже 94% голосів лідирує нинішній нардеп, член фракції Партії регіонів Костянтин Павлов.

На окрузі № 32 за підсумками опрацювання 26% протоколів лідирує Андрій Гальченко - заступник мера Кривого Рогу і батька Олександра Вілкула – Юрія Вілкула.