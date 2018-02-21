Росія ігнорувала звернення України з проханням пояснити, що вона робить у Криму - Єльченко

За словами дипломата, МЗС РФ ігнорувало прохання українського посольства пояснити, що робить Росія в Криму наприкінці лютого 2014 року.

В Оболонському райсуді Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича допитують як свідка колишнього посла України в Росії, постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.

Як передає кореспондент УНІАН, допит почався близько 11.30.

Єльченко зазначив, що наприкінці лютого 2014 року майже щодня писав виконувачу обов’язків президента, прем’єр-міністру та міністру закордонних справ.

Читайте такожУ захисту Януковича є до Порошенка понад 200 питань«Я, як посол України в РФ, виходив з того, щоби робити все можливе, щоби повернути в нормальне русло наші двосторонні відносини, незважаючи на ті трагічні події», - заявив дипломат.

«Ми пропонували, щоби на будь-якому високому, офіційному рівні з української сторони були пропозиції до Росії щонайперше припинити агресивні дії в Криму і повернутися до нормального двостороннього діалогу, який фактично перерваний, починаючи з середини лютого – ніяких контактів не відбувалося, єдиним джерелом спілкування було наше посольство в Москві, але на звернення посольства з проханням пояснити, що робить Росія в Криму, ми відповідей не отримували, тобто вони фактично ігнорувалися МЗС РФ», - сказав Єльченко.

Як відомо, Єльченко обіймав посаду посла України в Російській Федерації з липня 2010 року по грудень 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колегія суддів завершить допит свідків сторони обвинувачення у справі про держзраду Януковича. Допит президента Петра Порошенка призначено на 14.00.