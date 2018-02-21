Суд сьогодні допитає Порошенка у справі про держзраду Януковича через відеозв'язок

Порошенко свідчитиме не в залі суду, а з Адміністрації президента, суд визнав достатніми аргументи сторони щодо доцільності допиту президента не в приміщенні суду.

Колегія суддів Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання прокурорів про допит президента України Петра Порошенка як свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича через систему відеоконференцзв'язку.

Як передає кореспондент УНІАН, суд визнав достатніми аргументи сторони щодо доцільності допиту президента не в приміщенні суду, і задовільнив клопотання.

Також суд доручив Адміністрації президента організувати відеоконференцзв'язок з будівлі АП. На вул. Банкову, 11 поїде секретар судового засідання.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, біля Оболонського суду Києва посилено заходи безпеки. Будівля суду по периметру оточена нацгвардійцями, також наявні автомобілі поліції та співробітники Управління державної охорони.

Крім президента, в суді також свідчитиме постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, який в часи анексії Криму обіймав посаду посла в Росії.