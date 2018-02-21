Захист клопотатиме про повторний допит Порошенка у справі Януковича

Адвокат сподівається, що президент знайде час у своєму робочому графіку для повторної участі у судовому процесі.

Адвокат Віталій Сердюк заявив, що сторона захисту має намір клопотати про повторний допит президента України Петра Порошенка як свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив журналістам після дострокового завершення допиту Порошенка в Оболонському райсуді Києві через систему відеоконференцзв'язку.

«Ми будемо заявляти повторне клопотання про повторний виклик і допит в якості свідка Петра Олексійовича Порошенка. Я маю надію, що в нього вивільниться ще кілька годин часу в дуже щільному робочому графіку і знайдеться можливість відповісти запитання як захисту, так і пересічних людей», - зазначив він.

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За словами Сердюка, у сторони захисту залишилось ще багато питань, які були підготовлені Порошенку як свідку у даній справі.

«Є питання, які надсилалися електронною поштою, питання простих людей, і кожен з них просив поставити саме його питання президенту України», - додав Сердюк.

«Було зроблено все, щоб максимально звузити допит і звести його лише до палкої промови, яка не стосувалась суті справи», - резюмував адвокат.

Як повідомляв УНІАН, суддя Оболонського райсуду Владислав Дев’ятко примусово перервав допит президента України Порошенка як свідка у справі Януковича і закрив судове засідання. Він не дав можливості адвокатам почути відповідь Порошенка на запитання про відпочинок на Мальдивах.

Дев’ятко оголосив перерву в засіданні до 10.00 22 лютого і додав, що чекає від захисників Януковича їхніх свідків для допиту.

Також він сказав, звертаючись до адвокатів екс-президента, що вимушене припинення допиту Порошенка залишатиметься на їхній “правовій репутації і правовій совісті”.