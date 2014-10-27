Донька Чечетова не знайшла, кого люструвати в апараті Харківської міськради

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Харківської міськради.

У прес-службі зазначили, що міськрада провела перевірку персоналу відповідно до Закону України «Про очищення влади» з метою виконання п. 2 Прикінцевих та перехідних положень закону.

«Служба персоналу і кадрові підрозділи 48 виконавчих органів Харківської міської ради перевірили трудові книжки та особисті справи співробітників. За результатами перевірки осіб, які обіймали до вступу на службу до Харківської міськради сукупно не менше одного року в період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року посади, визначені ч.1 ст.3 Закону України «Про очищення влади», виявлено не було», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПід люстрацію потрапить не катастрофічна кількість людей - міністр юстиціїЯк повідомляв УНІАН, 15 жовтня набув чинності Закон "Про очищення влади" (про люстрацію).

Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування «з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів».

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що харківський міський голова Геннадій Кернес підписав розпорядження, яким доручив координацію роботи з забезпечення виконавчими органами Харківської міської ради виконання вимог Закону України «Про очищення влади» доньці відомого "регіонала" Михайла Чечетова Тетяні.