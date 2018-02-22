США інвестували в успіх України понад $2 мільярди - Держдеп

США підтримують Україну тому, що вона володіє великим невикористаним потенціалом.

США інвестували в успіх України понад $2 млрд. Про це на виступі в академії Міністерства закордонних справ України заявив заступник держсекретаря США Джон Салліван.

Читайте такожСША не будуть санкціями змушувати українську владу створити антикорупційний суд – Держдеп "Вільна і економічно успішна Україна є одним з найбільших страхів Кремля - і це найбільша надія українського народу. США інвестували в успіх України, надавши допомогу більш ніж на $2 млрд для досягнення цієї мети", - зазначив Салліван, передає прес-служба посольства США в Україні.

За його словами, США підтримують Україну в зв'язку з тим, що вона володіє великим невикористаним потенціалом. Крім того, він підкреслив, що боротьба з корупцією в Україні не менш важлива, ніж протидія російській агресії. "Ці дві боротьби - дві сторони однієї й тієї ж монети. Пріоритет обох є питанням національної безпеки. Для України вкрай важливо прагнути до глибокої, всеохоплюючої та своєчасної реформи", - додав Салліван.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко домовився із заступником секретаря Держдепу продовжити санкції проти Росії. Крім того, сторони обговорили ситуацію на Донбасі, а також подальші кроки в рамках мирного врегулювання. Зокрема, сторони обмінялися думками з питання розміщення ефективної миротворчої місії ООН на Донбасі.