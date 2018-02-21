У Держдепі США пояснили мету надання Україні оборонного озброєння

У США заявляють, що Україна зможе використати американську зброю лише у випадку зовнішньої агресії.

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Джон Салліван пояснив мету надання Україні оборонного озброєння, яка полягатиме у забезпеченні захисту від агресивних посягань ззовні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це американський дипломат повідомив під час виступу в Дипломатичній академії України.

Говорячи про оборонне озброєння, дипломат сказав, що "ця зброя не повинна бути загрозою будь-кому, хто не задумав агресію або наступальні дії".

"Наше озброєння, яке буде надане нашим союзникам в Україні, має оборонний характер для захисту територіальної цілісності України. Ніхто не повинен зазнавати погроз від використання цього озброєння, якщо справа не стосуватиметься участі в агресивній поведінці, бо у цьому випадку ми зробимо все, що зможемо для співпраці та захисту України, щоби вона могла захищати свою територіальну цілісність", - сказав Салліван.

Читайте такожТурчинов: Україна не може оголосити війну Росії, бо не здатна протистояти ядерній державіЯк повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 млн доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Разом з тим, у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб "стримати подальшу агресію". При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме "посилений оборонний потенціал" йдеться.

17 січня 2018 року начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені Україні у терміни від двох до п’яти-шести місяців.