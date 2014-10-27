МВС узялося розслідувати зникнення голови, заступника та секретаря ОВК №140

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Ні з того ні із сього зникли голова, заступник, секретар і кілька членів ОВК №140 у результаті чого там немає кворуму й комісія стала неправомочною приймати які-небудь рішення. Кілька сотень членів ДВК не можуть покинути свої виборчі дільниці, щоб привезти й здати в ОВК бюлетені й протоколи з результатами голосування», – цитує Геращенка "Радіо Свобода".

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За його словами, управління МВС в Одеській області порушило кримінальну справу за частиною 3 статті 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права посадовими особами виборчої комісії) Кримінального кодексу України

До міліції безпосередньо у день виборів надійшло 597 повідомлень про порушення виборчого законодавства.