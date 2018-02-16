Експерт назвав найслабше місце української армії

Старі вимоги заважають ЗСУ швидко адаптуватися до нових вимог, вважає експерт.

Зараз найбільш слабким місцем Збройних Сил України є те, що армія і військові керівники, які ухвалюють рішення про проведення бойових операцій, керуються військовими статутами, які розроблені по кальці статутів радянської армії.

Існування підходу з опорою на рішення в статутах минулого істотно увійшло в протиріччя з тими формами ведення бойових дій, які сьогодні потрібні на полі бою, розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець на чаті в "Главреді".

"Ви, звичайно, запитаєте — який сенс, чи може командир нехтувати бойовим статутом. Він може нехтувати, поки не виникає парадоксальна ситуація, коли на полі бою не з'являється кілька вбитих солдатів або інші втрати, після чого починається розслідування Військової прокуратури. І військовий прокурор запитує: "Чому ти порушив систему бойового планування і діяв на свій розсуд?", — зазначив експерт.

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"Хоча Сили спеціальних операцій, штурмові війська вже є тією силою, яка навчається діяти по-новому. Так от питання системи управління, питання бойових статутів і наказів вимагає змін. І це той виклик, який вимагає тісної взаємодії з НАТО, США, щоб наша логіка на полі бою була схожою, а наші офіцери відійшли від того тягаря покарання, викликаного нашими правоохоронними органами щодо чіткого виконання статутів радянської армії", — додав керівник.

Раніше Сергій Згурець говорив, що у ЗСУ однією з найбільших проблем є не техніка, а брак достатньої кількості професійних військовослужбовців, які можуть якісно експлуатувати її.