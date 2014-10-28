В окрузі №27 Дніпропетровської області лідирує самовисуванець Філатов
17:55, 28 жовтня 2014Політика
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У мажоритарному окрузі №27, що в Дніпропетровській області, на виборах до Верховної Ради лідирує самовисуванець Борис Філатов, за якого проголосували 56,66% виборців.
Філатов лідирує у своєму окрузі / УНІАН
Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.
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Найближчий суперник Філатова, самовисуванець Світлана Єпіфанцева, набрала 18,52% голосів виборців.
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