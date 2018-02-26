Росія перетворила окупований Крим на військову базу та розмістила там ядерну зброю – Джемілєв

За словами Джемілєва, Росія розмістила в Криму шість ядерних боєголовок.

Росія перетворила окупований Крим на військову базу та розмістила там ядерну зброю.

Про це лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив в ефірі «5 каналу».

«Крим, справді, перетворився у (військову – УНІАН) базу. Для нас найболючіше, що при цьому порушується екологія. Цей військово-стратегічний об’єкт «Таврида», вони там всі зелені насадження вирубають, якщо знаходять якісь пам’ятки культури, вивозять. Все вони там перерили, перелопатили», - сказав він.

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Джемілєв додав, що отримав інформацію з двох джерел, які не пов’язані між собою, про те, що Росія розмістила в окупованому Криму шість ядерних боєголовок.

«Що стосується ядерних боєголовок. Дивно, що ані НАТО, ані наша зовнішня розвідка точно не володіє (даними). Виходить, що розвідка кримських татар сильніша за всіх, чи що? Ми щотижнево отримаємо огляд по Криму: яка в них техніка прийшла, які у них там пересування. Тиждень тому я отримав підтвердження того, що і по рівню радіації, в тих місцях, де, ймовірно, вони (ядерні боєзаряди – УНАІН) є», - зазначив лідер кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНІАН, США ніколи не будуть визнавати анексію Росією Криму і неухильно будуть підтримувати територіальну цілісність України.