Колона російських БТРів у Криму попрямувала у бік материкової України (відео)

Очевидці зняли на відео колону військової техніки і опублікували ролик на Youtube.

Читайте такожРосія перетворює Крим на гігантську військову базу, змінюючи баланс в Середземноморському регіоніНа відео видно, як колона під російськими та андріївськими прапорами рухалася у бік континентальної України. Два десятки БТРів, їхали в одному потоці з легковими автомобілями, пише Крим.Реалії.