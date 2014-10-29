Колона російських БТРів у Криму попрямувала у бік материкової України (відео)

10:36, 29 жовтня 2014
Політика
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На території анексованого Криму було помічено колону БТРів, що рухалась на північ півострова.

Скріншот

Очевидці зняли на відео колону військової техніки і опублікували ролик на Youtube.

Читайте такожРосія перетворює Крим на гігантську військову базу, змінюючи баланс в Середземноморському регіоніНа відео видно, як колона під російськими та андріївськими прапорами рухалася у бік континентальної України. Два десятки БТРів, їхали в одному потоці з легковими автомобілями, пише Крим.Реалії.

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