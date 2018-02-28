Президент сказав, що для нього це питання не перебуває на порядку денному.

Президент України Петро Порошенко не збирається брати участі у парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції "Виклики-2018".

Президента запитали, чи відповідає дійсності інформація, що днями він досяг домовленості з політичними партнерами з "Народного фронту", прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міським головою Києва Віталієм Кличком про створення єдиного політичного проекту перед президентськими і парламентськими виборами.

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"Ще одна сенсаційна новина: я не збираюся точно брати участь у парламентських виборах. І тому питання політичних союзів та інших - це питання надважливе для того, щоб координувати зусилля, в тому числі у рамках діючої коаліції зміцнити відносини уряду, коаліції, підтримку і підвищення ефективності роботи як Верховної Ради, так і коаліції", - заявив Порошенко.

Як сказав президент, у нього є лише один союзник - це український народ. "І політичні партії, я їм дуже вдячний, я їх підтримую, я буду робити все можливе, але це на сьогоднішній день не є мій порядок денний", - наголосив Порошенко.

"Найбільш вірогідно, я не буду висуванцем політичних партій, хоча я не виключаю, що якщо буде прийняте відповідне рішення, то звертатися за підтримкою - це вже буде інша справа", - сказав Порошенко.