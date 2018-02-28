Порошенко про "нацдружини": чи хтось "відчував себе безпечніше", дивлячись на них?

Президент заявляє, що будь-хто, хто використовуватиме незареєстровану зброю, має нести за це відповідальність.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що монополія на владу та на зброю належить державі, а незаконні формування, які мають незареєстровану зброю, дестабілізують ситуацію в країні.

Читайте такожПорошенко про Мальдіви: перетинав кордон під своїм прізвищем, оплатив усе з власного рахунку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

"Монополія на владу, монополія на зброю належить державі. Якщо будь-хто буде використовувати незареєстровану зброю, за це має бути невідворотна відповідальність. Я як президент вимагаю цього від правоохоронних органів", - сказав Порошенко.

"Скажіть, будь ласка, коли ви дивилися "національні дружини", так звані, на Хрещатику, чи кожен з вас відчував себе безпечніше, коли дивився на цих хлопців? Монополія на владу, монополія на зброю належить державі", - зазначив він.

За його словами, 27 лютого під час сутичок біля Верховної Ради правоохоронці діяли законно, а протестувальники – ні.