Незаконні вибори в Криму ведуть до нелегітимності Путіна в цілому - Яценюк

Лідер НФ додав, що вибори в окупованому Криму є порушенням прав людини і черговим злочином проти суверенітету України та міжнародного права, що має стати підставою для додаткових санкцій проти окупантів.

«Не маємо дати жодного шансу окупанту приспати міжнародну увагу», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook 1 березня, після того, як парламент ухвалив ініційоване «Народним фронтом» звернення до міжнародного співтовариства щодо недопущення і невизнання так званих «виборів» президента РФ у Криму.

У 2016 році, нагадав він, фракція НФ також ініціювала рішення парламенту про невизнання «виборів» у Держдуму.

«Порушення прав людини і черговий злочин проти суверенітету України та міжнародного права має стати підставою для додаткових санкцій проти окупантів у Криму», - наголосив лідер «Народного фронту».

«Маємо також пам‘ятати, що незаконне проведення виборів Путіна у Криму означає втрату його легітимності в цілому», - підкреслив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України ухвалила Постанову про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв’язку із незаконною підготовкою виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України – в АР Крим та Севастополі (№7546). За неї проголосували 255 народних депутатів.