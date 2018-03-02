Експерт розповів, навіщо в Росії "викликали дух" втікача Януковича

Втікач підтвердив версію про те, що його лист до Путіна є проблемою для Кремля, зазначив експерт.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що в Російській Федерації "дух" втікача колишнього президента України Віктора Януковича викликали для двох меседжів.

У РФ прес-конференція екс-глави української держави була спіритичною, йдеться на сторінці експерта в Facebook.

"... Янукович підтвердив нашу версію про те, що його лист до Путіна (президент РФ Володимир Путін — Ред.) — проблема для Кремля. Раніше — це було "прохання захистити людей від громадянської війни і зберегти територіальну цілісність", тепер — "інформування Путіна", — зазначив автор.

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За його словами, "дух Януковича" викликали для двох меседжів:

1) Путін не винен, Київ сам анексував і воює з шахтарями;

2) Миротворці на Донбасі потрібні, боснізація України неминуча.

Раніше повідомлялося, що в столиці Росії Москві пройшла перша прес-конференція Віктора Януковича. Нагадаємо, він у лютому 2014 року під час Революції Гідності (Євромайдан) втік з України в РФ, а потім попросив російську владу ввести війська в нашу країну.

На Батьківщині його звинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема, у держзраді, пособництві представникам влади Росії, умисні дії, вчинені з метою зміни меж території і держкордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією.