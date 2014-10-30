У Кабміні має бути людина, яка говоритиме "однією мовою" з електоратом зі сходу - експерт

Про це він сказав сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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Клюжев зазначив, що "протестний потенціал, в тому числі проросійського спрямування, нікуди не подівся, і це засвідчує перемога у п'яти областях "Опозиційного блоку".

"Лише 10% у загальному рейтингу "Опозиційного блоку" складають виборці Донецької і Луганської області, де склалася нестабільна ситуація. Інші - це стабільні регіони півдня і сходу. Навіть у тих регіонах, де ми звикли називати міцною владу з явними проукраїнськими гаслами", - сказав експерт.

Так, на його думку, при утворенні "проукраїнської, проєвропейської коаліції" необхідно надати відповіді на "базові побоювання цієї великої електоральної групи соціально-економічного характеру".

"Наприклад, якщо велика частина виборців побоюється щодо майбутнього великої промисловості і через певні інформаційні маніпуляції пов'язує це майбутнє із російськими впливами, необхідно, щоб в уряді з'явився представник, авторитетний, незалежний від Росії, який буде говорити однією мовою з цією електоральною групою. Цього у попередньому уряді не було", - сказав Клюжев.

В тому числі, вважає він, необхідно розглядати можливість залучення до роботи уряду представників цих регіонів, які не пов'язані із Партією регіонів чи якимось впливом Росії.

"Нехай ця людина не буде відома на загальнодержавному рівні, але це зніме напругу в цій електоральній групі і не дозволить маніпулювати нею в інтересах Росії", - сказав експерт.