Собчак вже їздила до Криму без згоди України

Собчак у середині квітня 2014 року провела три дні в анексованому Росією Криму.

Кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак відвідувала окупований Крим у квітні 2014 року.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео нападу на СобчакПро це повідомив депутат Держдуми РФ Андрій Козенко на своїй сторінці у Facebook.

Як доказ своїх слів Козенко навів спільний репортаж Собчак і російського журналіста Антона Красовського "Споконвічно няш" для "Сноб.ru".

"У тексті за підсумками тієї поїздки, опублікованому на сайті "Сноб", автором якого є сама Собчак, Крим називається звільненою територією Російської Федерації, а Сімферополь – російським містом", - зазначає депутат Держдуми РФ.

"Отже, у квітні 2014-го Ксенії Собчак не потрібен був український дозвіл для відвідування Криму. А тепер ось знадобився", - додав він.

Варто зазначити, що під час своєї поїздки в анексований Крим Собчак зустрічалася з так званим прокурором півострова Наталією Поклонською.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак заявила, що звернулася до посольства України щодо дозволу на поїздку в Крим. У той же час в посольстві України спростували прохання Собчак щодо дозволу відвідати Крим.

Глава українського МЗС Павло Клімкін назвав наміри Собчак в'їхати до Криму через Україну, щоб проводити там кампанію для участі у нелегітимних виборах президента РФ "політичною шизофренією".