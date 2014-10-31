Соболєв заявив, що Садового спокушали посадою прем’єр-міністра

Лідеру партії "Самопоміч" Андрію Садовому пропонували посаду прем’єр-міністра у новому уряді, однак він вирішив залишитись на посаді міського голови Львова.

Про це заявив голова Люстраційного комітету Єгор Соболєв.

"Я знаю, що спокушали посадою прем'єр-міністра Андрія Садового. Андрій сказав, що "я мер Львова, я ним обраний, я далі буду працювати"", - заявив він.

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Соболєв також зазначив, що перемовини про формування коаліції мають проводити депутати у парламенті.

"Позиція "Самопомочі" вже відома: давайте домовимося про дії, а потім підберемо міністрів, усіх посадовців, які будуть ці дії найкраще виконувати", - повідомив він.