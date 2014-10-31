Соболєв заявив, що Садового спокушали посадою прем’єр-міністра
10:23, 31 жовтня 2014Політика
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Голова Люстраційного комітету каже, що Садовому пропонували стати прем'єром у новому уряді.
Садовий вирішив залишитися мером Львова / Фото УНІАН
Лідеру партії "Самопоміч" Андрію Садовому пропонували посаду прем’єр-міністра у новому уряді, однак він вирішив залишитись на посаді міського голови Львова.
Про це заявив голова Люстраційного комітету Єгор Соболєв.
"Я знаю, що спокушали посадою прем'єр-міністра Андрія Садового. Андрій сказав, що "я мер Львова, я ним обраний, я далі буду працювати"", - заявив він.
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Соболєв також зазначив, що перемовини про формування коаліції мають проводити депутати у парламенті.
"Позиція "Самопомочі" вже відома: давайте домовимося про дії, а потім підберемо міністрів, усіх посадовців, які будуть ці дії найкраще виконувати", - повідомив він.
Садового спокушали посадою прем’єр-міністра – Соболєв
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