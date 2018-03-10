Справу побиття Левченка перекваліфікували як «насильство щодо державного діяча»

Окрім іншого, у зв'язку з зафіксованими фактами сутичок порушили кримінальну справу за статтею «Хуліганство».

Побиття народного депутата Юрія Левченка 9 березня під час демонтажу гаражів на Половецькій вулиці у Києві розслідуватимуть за статтею «Насильство щодо державного діяча».

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва на Facebook.

Відповідні зміни були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зараз справа, порушена за фактом нападу, кваліфікується відповідно до ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу — «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча».

Окрім іншого, у зв'язку з зафіксованими фактами сутичок порушили кримінальну справу за статтею «Хуліганство».

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Раніше повідомлялося, що до управління поліції доправили сімох учасників сутичок у Києві, під час яких побили народного депутата Юрія Левченка.

9 березня у Києві на Татарці побили народного депутата Юрія Левченка на акції проти незаконної забудови.

За даними поліції, працівники благоустрою, відповідно до припису, проводили демонтаж гаражів. Після цього виникла сутичка, яку припинили правоохоронці.