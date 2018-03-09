У Києві жорстоко побили нардепа (фото)

10:48, 09 березня 2018
Інциденти
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Левченко перебуває в лікарні / фото facebook.com/s.kutniak

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Київради Святослав Кутняк. В інциденті він звинувачує "найманців Кличка".

Читайте такожУ центрі Києва напали на марш жінок: у хід йшли зеленка і перцеві балончики (фото, відео)За словами Кутняка, вони разом з громадою на вулиці Половецькій захищали майно місцевих мешканців та намагалися не допустити незаконну забудову.

"Найманці Кличка жорстко (до втрати свідомості) побили народного депутата Юрія Левченка (ще й впритул кілька разів в очі балоном наприскали, що в нього тепер підозра на опік). Тільки що відвіз його в лікарню", - йдеться у повідомленні депутата Київради.

Раніше екологи та громадські активісти закликали київську владу не допустити знищення екосистеми Совських ставків шляхом забудови цієї місцевості.

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Теги: #Левченка побили#Юрій Левченко#Левченко в лікарні