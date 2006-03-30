Слідство розглядає дві версії вбивства лікаря Анушкіна
16:15, 30 березня 2006Політика
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Про це повідомляє прес-службі прокуратури міста Києва
Слідство розглядає дві версії вбивства головного лікаря Санітарної епідеміологічної служби на залізничному транспорті Василя АНУШКІНА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, перша і основна версія, через яку могло статися вбивство В.АНУШКІНА, – службова діяльність.
Друга – неприязні стосунки з особою, яка чи виконала вбивство, чи замовила його.
Як повідомляв УНІАН, В.АНУШКІНА було вбито з вогнепальної зброї вранці 29 березня у Дарницькому районі Києва.
Прокуратура Дарницького району Києва порушила кримінальну справу за фактом вбивства В.АНУШКІНА за ст.115 Кримінального кодексу України – “навмисне вбивство”.
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