Спецслужби РФ готують теракти на псевдовиборах у "ДНР" і "ЛНР" – радник екс-міністра оборони

Про це у своєму Facebook повідомив координатор громадянського руху "Спільна справа", радник екс-міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк.

«За наявною інформацією, російські спецслужби готують теракти на так званих ”виборчих дільницях” на окупованій частині Донбасу. Відповідальність за жертви збираються покласти на українську владу. У цьому контексті хочу нагадати, що українська армія не воює з цивільними, навіть якщо це зрадники свого народу. Діям колабораціоністів після звільнення Сходу даватимуть оцінку правоохоронні органи”, - написав він.

Читайте такожЄвросоюз не визнає псевдовибори в "ЛНР" і "ДНР"Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України застерегла жителів Донецької і Луганської областей від участі в псевдовиборах 2 листопада і попередила про можливість здійснення терористами провокацій.