Україна готова збільшити свою присутність у миротворчих силах ООН – Порошенко

Президент Австрії запевнив у готовності Відня зробити внесок у розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна в разі необхідності готова збільшити свою присутність у миротворчих силах ООН в ряді регіонів світу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній з федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом прес-конференції у Києві.

«Ми обговорили з паном президентом ситуацію на окупованому Донбасі», - сказав Порошенко.

«Президент Австрії в черговий раз запевнив у готовності Відня зробити свій посильний внесок у розгортання миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй за рішенням Ради безпеки ООН. І я запропонував, що якщо в цьому буде необхідність, то Україна готова збільшити свою присутність у миротворчих силах в інших регіонах і територіях», - зауважив Порошенко.