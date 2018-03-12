Порошенко заявив про домовленість із ЄС щодо посилення боротьби з пропагандою РФ

Порошенко наголосив, що Росія продовжує кампанію з поширення дезінформації, здійснення хакерських нападів, втручання у виборчі процеси, спрямовану проти демократичного вільного світу, в тому числі Євросоюзу та України.

Президент України Петро Порошенко заявляє про досягнення домовленості між Україною та Європейський Союзом щодо посилення співпраці у боротьбі з кіберзагрозами і фейковими новинами.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на спільній з віце-президентом Єврокомісії, високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні прес-конференції у Києві.

«У контексті триваючої кампанії з боку Росії з поширення дезінформації, здійснення хакерських нападів, втручання у виборчі процеси, спрямованої проти демократичного вільного світу, у тому числі ЄС та України, ми домовилися посилити нашу співпрацю в боротьбі з кіберзагрозами, фейковими новинами», - сказав Порошенко.

Президент зауважив, що обмін досвідом буде вигідний як Україні, так і Євросоюзу.