Турчинов: Україна не шантажує Газпром, хоча для цього є підстави

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що російський "Газпром" з грудня 2007 року не сплачує за транзит російського газу по території України.

Про це він сказав сьогодні в ефірі телеканалу "1+1", коментуючи газовий конфлікт між Україною та Росією.

"На відміну від наших російських колег, які, на жаль, підтримують своїх же посередників, Україна не шантажує російський "Газпром". Хоча є для цього підстави", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

"З грудня місяця російський "Газпром" ні копійки не перерахував "Нафтогазу" за забезпечення транзиту російського газу. Але ж ви не чули, щоб "Нафтогаз" сказав: якщо до 5 березня не будуть проведені розрахунки, ми перекриваємо вам газ?", - додав він.

О.ТУРЧИНОВ також зазначив, що газове питання політизується російською стороною.

"На жаль, політична доцільність, формула тиснути або залишити корупцію в Україні, змушує наших опонентів переходити до шантажу", - сказав він.

При цьому перший віце-прем’єр зазначив, що Україна готова запросити міжнародних експертів для вивчення газової проблеми.

"Ми запрошуємо міжнародних експертів, щоб вони подивилися, як Україна розраховується за газ і чому російський "Газпром" не платить за транзит. Ми готові показати всі платіжні документи, продемонструвати всі позиції України – баланси газу, які споживаються в Україні", - цитує першого віце-прем’єра “Українська правда” .

Водночас О.ТУРЧИНОВ вкотре запевнив, що НАК "Нафтогаз України" розплатився з газовими боргами за 2007 рік.

"Нафтогаз" за підтримки уряду своєчасно перерахував гроші, повністю закривши питання газу, які ми отримали у спадок від наших попередників. Було виставлено 5,2 мільярди (боргу). Вони майже закриті. Крім 414 мільйонів, які не визнає "Нафтогаз" у зв’язку з тим, що це не просто посередницькі, а шахрайські схеми, коли газ 2006 року хотіли закрити за цінами 2007 року", - сказав перший заступник глави українського уряду.

"Ми по боргах 2007 року розрахувались. "Нафтогаз" за підтримки уряду готовий розрахуватися за поточне споживання газу", - додав О.ТУРЧИНОВ.

Крім того, він запевнив, що скорочення поставок газу Росією не скажеться на українських споживачах.

"Ми забезпечимо українських споживачів необхідним обсягом блакитного палива", - сказав О.ТУРЧИНОВ.