Стало відомо, коли Савченко повернеться до України

Нардепа Савченко викликали на допит, але виявилося, що її немає в Україні.

Народний депутат Надія Савченко, яку викликали на допит до СБУ у справі переговірника Володимира Рубана, повернеться в Україну 15 березня.

Про це повідомляє "Страна", посилаючись на джерела в оточенні нардепа. Наразі у Савченка заявили, що вона перебуває в Страсбурзі.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко викликали на допит 13 березня у справі Рубана, однак вона 12 березня вранці залишила Україну для участі в міжнародній конференції.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко, яку викликали в СБУ на допит, повідомила, що перебуває на парламентській сесії ПАРЄ в Страсбурзі і опублікувала фото, які це підтверджують.

У свою чергу, заступник голови фракції "Народний фронт" і член Комітету з питань національної безпеки і оборони України Андрій Тетерук припустив, що Савченко могла втекти в Росію.