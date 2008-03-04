Ющенко прийняв вірчі грамоти у послів-сумісників

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв вірчі грамоти від Надзвичайних і Повноважних послів, які розпочинають місію в Україні за сумісництвом. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, В.ЮЩЕНКУ вручили вірчі грамоти посол Герцогства Люксембург в Україні (з резиденцією у м. Прага) Жан ФАЛЬЦ, посол Республіки Ангола в Україні (за сумісництвом) Самуель Тіту АРМАНДУ, посол Республіки Чилі Аугусто Парра МУНЬОС (з резиденцією у м. Москва); посол Султанату Оман шейх Абдалла Бен Захер Бен Саіф АЛЬ-ХУСНІ (з резиденцією у м. Москва), посол Республіки Маврикій в Україні (з резиденцією у м. Москва) Махендр ДОСІА, посол Союзу М`янма У Мін ТЕЙН (з резиденцією у м. Москва), посол Республіки Албанія Флорент ЧЕЛІКУ (з резиденцією у м. Варшава) та посол Республіки Таджикистан Абдулмаджид ДОСТІЄВ (з резиденцією у м. Москва).