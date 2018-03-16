Порошенко: заяви Путіна про випробування нових ракет не справили на Україну враження

Президент нагадав, що Путін перетворив щорічне послання Федеральним зборам російським президент перетворив на «декларацію погроз всьому світові».

Президент України Петро Порошенко наголошує, що заяви президента РФ Володимира Путіна про випробування нових видів озброєння не справили на Україну будь-якого враження.

Про це він сказав під час виступу перед військовослужбовцями Збройних сил України в Луганській області.

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«1 березня щорічне послання Федеральним зборам російський президент перетворив на декларацію погроз всьому світові новітніми зразками смертоносної зброї, здатними багаторазово знищити все живе на планеті», - заявив Порошенко.

«Не можу сказати, що його шантаж справив будь-яке враження на нас з вами, дорогі співвітчизники», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Путін оголосив про початок випробувань нових міжконтинентальних ракет "Сармат". Він представив відео випробування ракети, де моделюється удар в бік США.

Також Путін повідомив, що, крім МБР "Сармат" наприкінці 2017 року відбувся успішний пуск новітньої крилатої ракети з ядерною енергоустановкою.

Путін заявив про миттєвий ядерний удар у відповідь у разі застосування ядерної зброї проти Росії або її союзників.