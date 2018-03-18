Україна і Кувейт досягли угоди про співпрацю в декількох сферах

Україна та Кувейт уклали угоду про співробітництво у військовій сфері, домовились про обмін розвідданими, а також підписали угоди про співпрацю у галузі фізичної культури і спорту та щодо наукового співробітництва.

Україна та Кувейт уклали низку угод, в тому числі про співробітництво у військовій сфері та домовились про обмін розвідданими.

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, підписання документів відбулося за підсумками переговорів президента України Петра Порошенка з еміром Держави Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом.

Зазначається, що укладання угоди про співробітництво у військовій сфері створить правові рамки для здійснення співробітництва між державами у оборонній сфері, зокрема за напрямами співпраці в галузі оборонної промисловості та логістики, військової освіти та підготовки персоналу.

«Сторони також домовились про взаємний обмін розвідувальною та іншою спеціалізованою інформацією, співпрацю між оборонно-промисловими комплексами держав, постачання озброєння, військової техніки та іншої продукції військового призначення, обслуговування, ремонт та модернізацію військової техніки та обладнання», - йдеться в повідомленні.

Крім того, документом створюються правові рамки у питаннях розробки та реалізації у разі необхідності відповідних програм, проведення спільних наукових досліджень, спільного виробництва та продажу оборонного обладнання шляхом використання технологій.

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Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між урядом України та урядом Кувейту про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.

Документ закріплює намір сторін сприяти розвитку дружніх зв’язків між громадськими молодіжними організаціями, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, а також науково-дослідницькими установами, які займаються проблемами молоді, фізичної культури і спорту України та Кувейту, шляхом участі представників обох держав у спортивних і молодіжних двосторонніх заходах, науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо. Сторони також засвідчили свої наміри щодо обміну фахівцями, науковими публікаціями та відповідною інформацією в цій сфері.

Крім того, було підписано Меморандум про взаєморозуміння та наукове співробітництво між Національною академією наук України та Кувейтським інститутом наукових досліджень. Документ закріплює домовленість сторін розвивати довгострокове взаємовигідне науково-технічне співробітництво в таких галузях як екологія, біотехнології, харчові технології, дослідження води, нафтохімія, альтернативні види палива, нанотехнології тощо, шляхом спільного використання існуючого обладнання та приміщень, інформації, досвіду та розробок, обміну науково-технічним персоналом, спільної реалізації проектів, з метою скорочення витрат, які є необхідними для розроблення та реалізації технологій.