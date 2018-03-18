Трансгендер Жириновського та Рибка Кремля: журналісти привідкрили таємниці сексуального життя політиків (відео)

Журналісти розказали історію Насті Рибки, трансгендера Анжели та інших ескортниць російських та українських політиків.

Дівчина-трансгендер Анжела переконує, що одного разу познайомилася із галасливим російським опозиціонером Володимиром Жириновським. Анжела викриває подробиці сексуальних забаганок верхівок Кремля. А що ж скаже про Анжелу сам Жириновський?

А також "жриця Кремля" на прізвище Рибка – як їй вдалося заманити у свої тенети мільярдерів. Про це дивіться у сюжеті «Українських сенсацій».

Знана у вузьких колах дівчина-трансгендер Анжела (за паспортом – Григорій, - ред) вперше викриває подробиці сексуальних забаганок кремлівських верхів. Вона також розповість про те, як після страсних втіх, щодня переживати за власне життя і поспіхом тікати із Росії. Дивує тільки поява Анжели у той час, коли у чиновників Росії і так бринять нерви від секс-скандалу.

Ще одна жриця Кремля – Настя Рибка – вмить стане зіркою світових таблоїдів, а її коханцем зацікавиться навіть ФБР. Про неї без зайвого пафосу чули усі. Настя Рибка, можливо, і не стала б відомою на весь світ, якби не кинула виклик російському опозиціонеру Олексію Навальному.

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Це історія своєрідної Попелюшки по-білоруськи з еротичним характером, яка розказала секрети приборкання олігарха. Причаїтися на дні Рибка не збирається і навіть розмірковує про великі амбіції у політиці.

За даними ЗМІ, такі персони, як Настя Рибка, сьогодні не на піку популярності. Адже виявляється політики останнім часом чомусь створили попит далеко не на засмаглих та традиційних дівчат.

Журналісти розкажуть також і про розпусних депутатів України – у якій партії користуються попитом транссексуали по виклику. А сутинер елітних і далеко не традиційних втіх привідкриє деталі своєї роботи в Україні "на будь-який смак і колір".

Гроші, кругова порука та анонімність – це і є три золотих правила, на яких тримається транспроституція в Україні.