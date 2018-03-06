Настя Рибка розповіла про записи розмов Дерипаски щодо втручання у вибори США

Настя Рибка пообіцяла надати записи з Олегом Дерипаскою, якщо Сполучені Штати дадуть їй політичний притулок.

Анастасія Вашукевич, відома як Настя Рибка, має аудіозаписи розмов мільярдера Олега Дерипаски, де він говорить про втручання у вибори президента США.

Про це вона розповіла кореспонденту The New York Times.

За словами Рибки, у неї є більш 16 годин записів розмов Дерипаски, які могли б пролити світло на втручання росіян в американські вибори. Співробітниця ескорту пообіцяла надати ці записи, якщо США дадуть їй політичний притулок.

"Якщо Америка надасть мені притулок, я розповім все, що знаю. Я боюся повернутися в Росію. Можуть відбутися деякі дивні речі ", - сказала Рибка.

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"Вони обговорювали вибори. У Дерипаски був план з приводу виборів", - сказала вона.

Рибка стверджує, що у неї є записи розмов бізнесмена, у тому числі з трьома людьми, яких вона вважала американцями. Ці розмови велися англійською.

Рибка заявила, що зробила запис у серпні 2016 року. Про зміст розмов вона нічого не сказала.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого російський опозиційний політик Олексій Навальний опублікував розслідування, в якому стверджується, що в серпні 2016 року заступник голови уряду Росії Сергій Приходько провів кілька днів на яхті олігарха Олега Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з Instagram і книжки однієї з цих дівчат, яка називає себе Настя Рибка. Навальний вважає «хабарем» те, що Дерипаска «катає на власній яхті чиновника найвищого рангу».

Дерипаска і Приходько назвали розслідування Навального «провокацією». Представник Дерипаски заявив, що бізнесмен не робив нічого протизаконного і буде захищати свої честь і гідність, в тому числі в суді.

Після публікації розслідування Олег Дерипаска подав до суду на Настю Рибку (Анастасію Вашукевич) через розміщення в соціальних мережах його приватних знімків, інформації про його приватне життя і аудіозаписів його розмов. 28 лютого Усть-Лабинський районний суд, який прийняв позов, передав його в іншу інстанцію – Краснодарський районний суд – за день до призначеної дати розгляду.

26 лютого стало відомо, що Вашукевич і її приятеля Олександра Кирилова, відомого як Алекс Леслі, затримали в Таїланді за незаконне проведення «секс-тренінгу». Пізніше їх відпустили під заставу, але відразу заарештували співробітники таїландської міграційної служби. Рибка стверджує, що раніше до неї в поліцію приходили співробітники Інтерполу, які нібито заявили, що її «дуже хочуть бачити в Москві».