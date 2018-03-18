Активісти завершили мітинг біля посольства РФ в Києві запаленням фаєрів (фото)

Під стінами російського диппредставництва перебували близько 25 учасників акції протесту проти проведення виборів президента РФ в окупованому Криму.

Активісти, які мітингували біля посольства Російської Федерації в Києві та вимагали не проводити вибори президента РФ в окупованому Криму, завершили акцію протесту запаленням фаєрів.

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Як передає кореспондент УНІАН, станом на 19.00, коли в Росії закрилися виборчі дільниці, на мітингу біля посольства РФ перебували близько 25 активістів. Водночас, фаєри в руках тримали 18 активістів. Коли учасники зібрання палили фаєри, правоохоронці їм не заважали це робити.

По тому організатори мітингу заявили, щоб активісти починали збирати намет та прапори.

Тим часом правоохоронці продовжують слідкувати за порядком і не прибирають металеві рамки, якими вони перекрили проїжджу частину Повітрофлотського проспекту та всі підходи до російського посольства.

Як повідомляв УНІАН, у Києві біля консульства РФ, на перетині вулиць Добровольчих батальйонів та Старонаводницької, близько 60 активістів провели акцію «Народне припинення дипломатичних відносин з агресором».