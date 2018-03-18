Жбурляли яйця й палили фаєри: у Києві біля консульства РФ влаштували "Народне припинення дипвідносин з агресором" (фоторепортаж, відео)

Активісти намагалися закидати будівлю консульства яйцями.

У Києві біля консульства РФ, на перетині вулиць Добровольчих батальйонів та Старонаводницької, близько 60 активістів провели акцію «Народне припинення дипломатичних відносин з агресором».

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції брали ОУН, Чорний комітет, Конгрес учасників помаранчевої Революції та Комітет визволення політв’язнів.

Безпосередньо до самого консульства через встановлені на перетині вулиць Добровольчих батальйонів та Старонаводницької металеві рамки активістів не пропускали правоохоронці.

Читайте такожУ Львові активісти не допустили жінку до будівлі Генконсульства РФ для голосування (фото)

Як сказав під час мітингу лідер ОУН Микола Коханівський, «активісти вимагають розриву відносин України з Росією. Наша мета - оголосити для влади, що ми вимагаємо повністю розірвання дипломатичних відносин з Москвою під час війни. Тому що це просто якась наруга над національною гідністю, коли українська кров вже ріками л’ється, а по суті у нас нерозірвані дипломатичні стосунки, у нас ведеться торгівля, яку ми намагаємося блокувати…», - сказав Коханівський.

При цьому він заявив, що дипломатичні стосунки можуть бути відновлені лише тоді, коли Україна поверне окуповані землі Криму та Донбасу.

Крім того, він заявив, що Росія має повернути Україні Кубань, а також частину Воронезької області.

Окрім того, на акції активісти скандували такі гасла, як «Путінській Росії смерть, смерть, смерть» та ін. Водночас окремі активісти інколи кидали в сторону консульства яйця, однак через те, що будівля консульства досить далеко від металевих рамок, яйця потрапляли в будівлю, де розміщується приватний офіс.

Окрім того, деякі активісти палили фаєри. Деякі активісти тримали портрети загиблих на Донбасі українських воїнів.

Відео: РБК-Україна