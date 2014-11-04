Генсек ООН назвав псевдовибори на Донбасі "недоречними та контрпродуктивними"

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун виступив із критикою незаконних «виборів» на підконтрольній бойовикам частині територій Донецької і Луганської областей України, передає Радіо Свобода.

Пан Гі Мун назвав події 2 листопада «недоречними та контрпродуктивними».

Під час виступу у Відні генсекретар ООН також наголосив, що ситуація в Україні і далі викликає глибоку стурбованість.

Читайте такожЄС має запровадити санкції проти РФ за визнання псевдовиборів "ДНР" і "ЛНР" - віце-президент ЄП

Україна не визнає незаконних «виборів» 2 листопада і вже порушила за фактом «голосування» кримінальну справу. Сепаратистські «вибори» не визнали і засудили також ЄС і США.

Натомість у російській Держдумі сказали, що визнають «голосування» 2 листопада. Бойовики позиціонують недільні «вибори» як крок до формування «органів влади» «ДНР» і «ЛНР» і стверджують, що «відкриті до діалогу».