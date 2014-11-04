В Раді зареєстрували законопроект про скасування особливого статусу Донбасу

Текст законопроекту на сайт парламенту наразі відсутній.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 листопада, президент України Петро Порошенко запропонував РНБО і парламенту скасувати закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини.

16 жовтня президент підписав цей закон. Документом визначається тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевої влади в окремих районах Донецької та Луганської областей. Особливий порядок на зазначених територіях запроваджується законом тимчасово, на три роки, з дня набрання ним чинності.

Читайте такожПорошенко сподівається, що РНБО і Рада скасують закон про особливий статус Донбасу

Законодавство України в окремих районах Донецької та Луганської областей на період дії особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених цим документом.

Управління в містах, селах і селищах здійснюється територіальними громадами через органи місцевого самоврядування відповідно до Конституції і законів України. Позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських голів в окремих районах Донецької і Луганської областей призначаються на 7 грудня 2014 року.