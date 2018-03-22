Савченко проведе ніч в управлінні СБУ: адвокат заявив про незаконне затримання

На запитання, як зараз почувається Савченко, захисник нардепа відповів: «Тримається дуже добре».

Затримання народного депутата України Надії Савченко було незаконним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам біля будівлі СБУ, де відбувався допит Савченко, заявив її адвокат Віктор Чевгуз.

«Слід зауважити, що затримання Савченко було незаконним у порядку ст. 208 пункт 1, який передбачає, що особу затримують у тому випадку, якщо вона була затримана на місці вчинення злочину або одразу безпосередньо після нього. Всі ви знаєте, що вона була затримана у приміщенні Верховної Ради і ніякого злочину там або після, вона не вчиняла. Тому, звичайно, ми з колегою одразу написали, що затримання – незаконне», - наголосив він.

За словами адвоката, захист писатиме заперечення і на задоволення клопотання – арешт.

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«240 аркушів додатків нам надали до їх клопотання. Будемо з колегою вночі працювати, а завтра спростовувати», - зазначив Чевгуз.

У свою чергу адвокат Дмитро Бугай повідомив, що генеральний прокурор Юрій Луценко вручив підозру Савченко особисто орієнтовно о 14.30. На запитання, як зараз почувається Савченко, Бугай відповів: «Тримається дуже добре». Він також зазначив, що Савченко проведе ніч у приміщенні СБУ, де відбувався її допит.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

В Управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив Савченко підозру.

За словами речника Генпрокуратури Андрія Лисенка, швидше за все, засідання Шевченківського райсуду Києва з обрання Савченко запобіжного заходу відбудеться 23 березня.

Як уточнила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, обвинувачення проситиме взяти її під варту строком на два місяці.

Савченко вручили копію клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

Судове засідання, за словами адвоката Бугая, відбудеться у п‘ятницю у Шевченківському районному суді орієнтовно о 9.00.