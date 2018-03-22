Суд обиратиме запобіжний захід Савченко завтра зранку – адвокат

Засідання, за словами адвокатів, розпочнеться орієнтовно о 9.00 у Шевченківському райсуді Києва.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату Надії Савченко відбудеться завтра у Шевченківському районному суді орієнтовно о 9.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам біля будівлі СБУ, де відбувався допит Савченко, повідомив її адвокат Дмитро Бугай.

«Завтра орієнтовно о 9 ранку відбудеться судове засідання у Шевченківському районному суді з метою обрання запобіжного заходу. Слідство за підтримки прокуратури внесло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ми щойно отримали подання з додатками і будемо вночі вивчати та намагатись реагувати», - сказав захисник.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

В Управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив Савченко підозру.

За словами речника Генпрокуратури Андрія Лисенка, швидше за все, засідання Шевченківського райсуду Києва з обрання Савченко запобіжного заходу відбудеться 23 березня.

Як уточнила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, обвинувачення проситиме взяти її під варту строком на два місяці.

Савченко вручили копію клопотання про обрання їй запобіжного заходу.