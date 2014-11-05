Бойовикам перекрили доступ до держреєстрів України

Відповідний наказ Міністерства юстиції № 1801/5 від 29 жовтня, зареєстрований 30 жовтня за №1361/26138, оприлюднено на офіційному сайті міністерства.

Згідно з документом, до закінчення антитерористичної операції на Сході України доручено відключити користувачів на підконтрольних бойовикам територіях від ряду державних реєстрів – Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Спадкового реєстру, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Як зазначається в наказі, таке рішення прийнято "з метою забезпечення захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у зв’язку із ситуацією, що склалась у Донецькій та Луганській областях".

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Державному підприємству "Інформаційний центр" доручено припинити доступ користувачів до єдиних державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції.

Дія наказу поширюється на ряд районів та населених пунктів Донецької та Луганської областей, які контролюють бойовики "ДНР" та "ЛНР".

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Раніше президент Петро Порошенко пригрозив блокадою окупованих бойовиками територій Донбасу. Він зауважив, що Україна змушена забезпечити певне блокування окупованих бойовиками територій, аби «не дати розповсюджуватись цій раковій пухлині».