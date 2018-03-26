Захист Савченко подав апеляцію на рішення суду про її арешт

16:15, 26 березня 2018
Політика
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На думку адвоката, над Савченко &quot;чиниться політична розправа&quot; / фото УНІАН

Про це на брифінгу, який транслював канал "112 Україна", повідомив її адвокат Віктор Чевгуз.

"Зареєстрована апеляція моя. Через 2-3 дні буде призначена до розгляду", - сказав він.

На думку адвоката, над Савченко "чиниться політична розправа".

Як зауважив Чевгуз, суддя мав розглянути питання про те, наскільки обґрунтовано була винесена Савченко підозра. "Їй було пред'явлено 6 епізодів... Ця підозра необґрунтована", - наголосив захисник і додав, що із 6 епізодів "5 написані під копірку".

Чевгуз заявив, що у цих 6 епізодах "лише по одному епізоду - завезення зброї - є конкретні дії". "Всі інші - наміри. За наміри нічого не буває", - сказав він і додав, що за "наміри" кримінальна відповідальність наступати не може.

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В апеляції, уточнив він, захист просить скасувати рішення Шевченківського райсуду Києва у зв'язку з тим, що "підозра необґрунтована". Крім того, адвокат вважає, що запобіжний захід для Савченко має бути обрано такий, який не пов'язаний з утриманням під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 59 діб, до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

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Теги: #суд#арешт#Надія Савченко