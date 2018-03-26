Захист Савченко подав апеляцію на рішення суду про її арешт

Адвокат Надії Савченко Віктор Чевгуз розраховує на призначення апеляції до розгляду через 2-3 дні.

Захист народного депутата Надії Савченко подав апеляційну скаргу на рішення суду про її арешт.

Про це на брифінгу, який транслював канал "112 Україна", повідомив її адвокат Віктор Чевгуз.

"Зареєстрована апеляція моя. Через 2-3 дні буде призначена до розгляду", - сказав він.

На думку адвоката, над Савченко "чиниться політична розправа".

Як зауважив Чевгуз, суддя мав розглянути питання про те, наскільки обґрунтовано була винесена Савченко підозра. "Їй було пред'явлено 6 епізодів... Ця підозра необґрунтована", - наголосив захисник і додав, що із 6 епізодів "5 написані під копірку".

Чевгуз заявив, що у цих 6 епізодах "лише по одному епізоду - завезення зброї - є конкретні дії". "Всі інші - наміри. За наміри нічого не буває", - сказав він і додав, що за "наміри" кримінальна відповідальність наступати не може.

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В апеляції, уточнив він, захист просить скасувати рішення Шевченківського райсуду Києва у зв'язку з тим, що "підозра необґрунтована". Крім того, адвокат вважає, що запобіжний захід для Савченко має бути обрано такий, який не пов'язаний з утриманням під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 59 діб, до 20 травня, без альтернативи внесення застави.