Продемонстрували лідерські якості: Бойко та Тимошенко пропустили 90% голосувань у березні (інфографіка)

Юлія Тимошенко була відсутня в залі парламенту при голосуванні за притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання та арешт Надії Савченко.

Лідери двох фракцій ВР пропустили 90% голосувань ВР у березні. Всього за місяць відбулося 15 пленарних засідань, на яких було проведено 399 голосувань.

Упродовж березня Юрій Бойко та Юлія Тимошенко взяли участь лише в 6% та 8% голосувань відповідно. Співголова фракції «Опозиційний блок» проголосував (натиснув «за», «проти», «утримався») 25 разів, лідер ВО «Батьківщини» – 32 рази із 399 можливих.

Серед іншого Юлія Тимошенко була відсутня в залі парламенту при голосуванні за притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання та арешт Надії Савченко. При цьому лідер «Батьківщини» зазначила, що перебувала на момент голосувань у закордонному відрядженні. Однак відповідно до інформації на веб-сайті ВРУ політик пропустила пленарне засідання 22 березня «з невідомих причин».

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Юрій Бойко офіційно перебував на момент голосувань щодо Н. Савченко в парламенті, однак участі в них не брав. Крім того лідер «Опоблоку» не голосував щодо Постанови ВР про невизнання легітимності виборів Президента РФ в Криму.

Показово, що Юрій Бойко ігнорував голосування ВР, попри те, що був письмово зареєстрований на всіх 15 засіданнях. Юлія Тимошенко пропустила 9 засідань (6 – через хворобу, 3 – з невідомих причин).

Також невисокі показники участі в голосуваннях у Олега Ляшка – взяв участь у 61% голосувань. При цьому політик був зареєстрований на всіх, крім одного, засіданнях ВР.

Голова фракції «Самопомочі» Олег Березюк проголосував у 77% випадків, Максим Бурбак із «Народного Фронту» – 84%, Артур Герасимов із БПП – 94%.

Інформація в рамках проекту «Дослівно».