Литвин побачив доказ, що справа не у НАТО

Лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН заявляє, що домовленостей стосовно відкриття сьогоднішнього вечірнього засідання Верховної Ради не досягнуто, але фракція Блоку Литвина зареєструється.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН.

За словами В.ЛИТВИНА, кожна політична сила говорить про свою позицію і про свої проекти постанов (щодо НАТО), які, по суті, нічим не відрізняються. Це більше підтверджує те, що справа - не у голосуванні щодо постанов про НАТО, сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що його фракція реєструватиметься для участі у вечірньому засіданні парламенту, але висловив сумнів з приводу можливості його проведення.