Сподіваюсь, що НАЗК нарешті запрацює повноцінно - Петренко

На думку міністра юстиції, без доопрацювання реєстру е-декларацій та їх перевірки в автоматичному режимі говорити про ефективну роботу даного органу було б нечесно.

Міністр юстиції України Павло Петренко висловив сподівання, що нове керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції зосередить роботу на запуску автоматизованої системи перевірки е-декларацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в коментарі журналістам.

«Я сподіваюсь, що НАЗК нарешті запрацює повноцінно, основне завдання цього органу, про що ми говорили неодноразово, є повний запуск автоматизованої системи перевірки е-декларацій. Без цього, без доопрацювання самого реєстру та перевірки декларацій не в ручному режимі, а автоматично, говорити про ефективну роботу даного органу буде нечесно», - заявив міністр.

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Петренко розраховує, що нове керівництво НАЗК акцентує на цьому свою увагу.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня на позачерговому засіданні НАЗК новим його головою обрано Олександра Мангула, а його заступником - Станіслава Патюка.

Цього ж дня сплив термін повноважень Наталії Корчак на посаді очільника агентства.