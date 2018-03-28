Замість скандальної Корчак новим головою НАЗК обрано Олександра Мангула

14:32, 28 березня 2018
Політика
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Новий голова НАЗК Олександр Мангул / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні НАЗК.

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Крім того, учасники засідання заступником голови НАЗК обрали Станіслава Патюка.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року конкурсна комісія з відбору кандидатів на посади членів агентства повністю укомплектувала його штат. До тодішньої голови НАЗК Наталії Корчак, а також Олександра Скопича та Олександра Серьогіна приєднались голова Мелітопольської райдержадміністрації Мангул і колишній працівник Донецької прокуратури, а пізніше помічник адвоката Патюк.

17 січня Кабінет міністрів призначив Патюка та Мангула членами НАЗК.

Сьогодні, 28 березня, сплив термін повноважень Корчак на посаді голови агентства.

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Теги: #НАЗК#Олександр Мангул