Замість скандальної Корчак новим головою НАЗК обрано Олександра Мангула

Рішення про обрання нового керівництва НАЗК були прийняті на позачерговому засіданні агентства.

Новим головою Національного агенства з питань запобігання корупції став Олександр Мангул.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні НАЗК.

Читайте такожНАЗК змінює керівника: чи зможе відхід Корчак із посади покращити роботу Агентства

Крім того, учасники засідання заступником голови НАЗК обрали Станіслава Патюка.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року конкурсна комісія з відбору кандидатів на посади членів агентства повністю укомплектувала його штат. До тодішньої голови НАЗК Наталії Корчак, а також Олександра Скопича та Олександра Серьогіна приєднались голова Мелітопольської райдержадміністрації Мангул і колишній працівник Донецької прокуратури, а пізніше помічник адвоката Патюк.

17 січня Кабінет міністрів призначив Патюка та Мангула членами НАЗК.

Сьогодні, 28 березня, сплив термін повноважень Корчак на посаді голови агентства.