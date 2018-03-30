30 березня до МЗС Росії були викликані керівники дипмісій 23 держав, в тому числі й України.

Росія вирішила вислати 13 українських дипломатів у відповідь на видворення Києвом аналогічної кількості російських дипломатичних працівників у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки у Великій Британії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

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У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що 30 березня до МЗС Росії були викликані керівники дипмісій 23 держав, в тому числі й України.

"Їм були вручені ноти протесту і заявлено, що у відповідь на необґрунтовані вимоги зазначених держав про висилку російських дипломатичних співробітників на підставі бездоказових звинувачень Великої Британії на адресу Росії через так звану «справу Скрипалів» російська сторона оголошує «persona non grata» відповідну кількість співробітників дипустанов цих країн в Російській Федерації", - сказано в повідомленні.

Серед держав, окрім України, чиї дипломати мають залишити Росію - Австралія, Албанія, Німеччина, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Естонія.

Також в російському дипвідомстві додали, що "залишають за собою право на відповідні кроки" щодо Бельгії, Угорщини, Грузії та Чорногорії, які приєдналися до висилки дипломатів РФ "в останній момент".

Як повідомляв УНІАН, рішення про висилання російських дипломатів ухвалила низка країн через те, що колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку 4 березня виявили у непритомному стані на лавці у парку міста Солсбері на півдні Великої Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки та поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди нервово-паралітичної речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. У Британії цих осіб назвали співробітниками російської розвідки, які видавали себе за дипломатів. РФ у відповідь видворила 23 британських дипломатів.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу у Сполученому Королівстві.