Під посольством у Києві спалили польський прапор - Варшава відреагувала

17:15, 03 квітня 2018
Політика
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МЗС Польщі направило ноту протесту через спалення польського прапора в Києві / фото УНІАН

У зв'язку з цією подією, яка сталася 2 квітня, було викликано заступника посла України в Польщі й вручено йому ноту протесту, йдеться у заяві польського МЗС.

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Зокрема, польське зовнішньополітичне відомство висловило обурення щодо демонстративної поведінки учасників протесту й відсутності належної відповіді з боку українських правоохоронців.

У МЗС Польщі назвало цю подію черговим інцидентом "з антипольських підтекстом" на території України.

На інцидент відреагував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він назвав акцію провокативною: "Рішуче засуджую провокаційну акцію перед посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися із символів інших націй".

Як повідомляв УНІАН, польські націоналістичні організації 19 березня провели під посольством України в Варшаві акцію, на якій спалили портрети Степана Бандери та Романа Шухевича.

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Теги: #Польща#Україна#прапор