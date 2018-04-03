Під посольством у Києві спалили польський прапор - Варшава відреагувала

Перед посольством Польщі у Києві 2 квітня було спалено польський прапор.

Польське МЗС обурене через інцидент перед посольством Польщі у Києві, під час якого було спалено польський прапор.

У зв'язку з цією подією, яка сталася 2 квітня, було викликано заступника посла України в Польщі й вручено йому ноту протесту, йдеться у заяві польського МЗС.

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Зокрема, польське зовнішньополітичне відомство висловило обурення щодо демонстративної поведінки учасників протесту й відсутності належної відповіді з боку українських правоохоронців.

У МЗС Польщі назвало цю подію черговим інцидентом "з антипольських підтекстом" на території України.

На інцидент відреагував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він назвав акцію провокативною: "Рішуче засуджую провокаційну акцію перед посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися із символів інших націй".

Рішуче засуджую провокаційну акцію перед Посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 3, 2018

Як повідомляв УНІАН, польські націоналістичні організації 19 березня провели під посольством України в Варшаві акцію, на якій спалили портрети Степана Бандери та Романа Шухевича.