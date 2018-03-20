Під посольством України у Варшаві польські націоналісти спалили портрети Бандери і Шухевича (фото, відео)

Націоналістична акція стала прямою відповіддю на марш націоналістів у Львові. Учасники закликали уряд Польщі "кардинально змінити свою політику стосовно Києва".

Польські націоналістичні організації у понеділок, 19 березня, провели під посольством України в Варшаві акцію, на якій спалили портрети Степана Бандери та Романа Шухевича.

Про це повідомляє "Європейська правда". Подію у своєму Facebook описав один із її учасників польський депутат Роберт Вінніцкі від ультранаціоналістичної партії "Рух народовий", яка представлена у польському Сеймі всього одним депутатом.

За його словами, націоналістична акція стала прямою відповіддю на марш націоналістів у Львові два тижні тому. Крім "Руху народового" до неї долучилися представники націоналістичних організацій "Національно-радикальний табір" і "Всепольська молодь".

Вінніцкі називає марш у Львові неонацистським та стверджує, що він був проведений у честь "відповідального за геноцид на Волині" Романа Шухевича.

Читайте такожВ МЗС Польщі хочуть, щоб Київ відмежувався від антипольського маршу у Львові

Під час акції лунали гасла "Бандерівці – убивці", "Шухевич – злочинець" і "Сором за Україну". Маніфестати закликали уряд Польщі "кардинально змінити свою політику стосовно Києва".

Як відомо, 4 березня праворадикали провели у Львові смолоскипний марш під антипольськими гаслами, зокрема, «Львів – не для польських панів». Учасники маршу, приуроченого до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича (5 березня), заявили, що хотіли показати, що «Львів є бандерівський». Вони також критикували польський закон Про Інститут національної пам’яті, відомий також як закон про заборону бандерівської ідеології.