За минулу добу загинув один військовий, ще 15 були поранені

За минулу добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, ще 15 були поранені.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

За інформацією прес-центру, ситуація в зоні АТО складна. Напередодні ввечері та вночі бойовики обстріляли українські підрозділи. Найбільш спекотно було в районі Дебальцевого, Нікішиного та Чернухіного. Бойовики вели вогонь з артилерії, мінометів і стрілецької зброї.

Крім того, під мінометні обстріли потрапили українські підрозділи, що дислокуються неподалік Гранітного та Кримського. Влучним вогнем у відповідь вогневі позиції бойовиків подавлено, бандити зазнали втрат у живій силі та озброєнні.

Читайте такожБойовики підтягують техніку до ТрьохізбенкиЗа уточненими даними, за минулу добу Україна втратила одного військовослужбовця. Вчора вдень воїн-десантник загинув від кулі снайпера, захищаючи Донецький аеропорт. Ще 15 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості під час виконання завдань у різних районах АТО. Усі поранених направлено до медичних установ.