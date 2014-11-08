За добу бойовики більше 40 разів обстріляли позиції сил АТО
Найбільш напружена ситцація на Дебальцевському, Донецькому і Луганському напрямках
За минулу добу зафіксовано більш як 40 обстрілів позицій сил АТО російсько-терористичними військами.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кординатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.
За його словами, найнапруженіша обстановка на Дебальцевському, Донецькому і Луганському напрямках - відповідно 15, 12 і 8 обстрілів.
Зокрема, 6 разів бойовиками були атаковані блокпости і опорні пункти в районі Дебальцевого, 4 рази завдавалися вогняні удари по Трьохізбенці, 3 рази були обстріляні позиції сил АТО поблизу Авдіївки, Нікішиного, Кримського.
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