За добу бойовики більше 40 разів обстріляли позиції сил АТО

За минулу добу зафіксовано більш як 40 обстрілів позицій сил АТО російсько-терористичними військами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кординатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

За його словами, найнапруженіша обстановка на Дебальцевському, Донецькому і Луганському напрямках - відповідно 15, 12 і 8 обстрілів.

Зокрема, 6 разів бойовиками були атаковані блокпости і опорні пункти в районі Дебальцевого, 4 рази завдавалися вогняні удари по Трьохізбенці, 3 рази були обстріляні позиції сил АТО поблизу Авдіївки, Нікішиного, Кримського.

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