"Це моя слабинка": Холодницький вибачився за нецензурну лайку і вимагає показати повні записи розмов

За словами керівника САП, його позиція і всі спростування тих нарізок, і повний текст буде наданий Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів.

Заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький вибачився за нецензурну лайку і наполягає на заслуховуванні усіх фрагментів записів оприлюднених Національним антикорупційним бюро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в сесійній залі парламенту, відповідаючи на питання депутатів щодо того, чи ознайомився він уже з дисциплінарною скаргою щодо нього, а також на прохання прокоментувати хоча би один із епізодів з цієї скарги, зокрема, що стосується т.в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун.

"Вся моя позиція і всі спростування тих нарізок, і повний текст буде наданий Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів. Я не думаю, що на парламентській трибуні нам необхідно це досліджувати", - сказав Холодницький.

Він додав, що "жодна справа після розмов з ким би то не було не була закрита чи знищена".

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"Але показати один фрагмент і не показати інший - це трішки неправильно. І на засіданні КДКП я буду доводити і будемо слухати всі фрагменти", - наголосив очільник САП.

Водночас, він зауважив, що визнає, що "там, можливо, була нецензурна лайка".

"Вибачте, але я у нашій країні в білих рукавичках болото корупції не зможу побороти. Так воно і є, це моя слабинка. Вибачте мене, будь ласка", - сказав Холодницький.

Він запевнив, що кожне сказане ним слово і кожна дія, яка за цими словами слідувала, свідчить про те, що він намагався і намагатиметься робити все, аби довести до логічного завершення справи, а не "натягувати вину, в тому числі, і помічників народних депутатів, і міських голів там, де неможливо її пред'явити, так само як і підозру".

Холодницький також висловив думку, що підозрами "ми розкидаємося направо і наліво".

"А потім замість направлення справи до суду ми бачимо роки розслідувань. Тому що виявляється, що експертиз немає... А люди вже притягнуті, люди спаплюжені, в тому числі, честь і гідність. Я не хочу так працювати", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у березні в ЗМІ з'явилась інформація, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.

Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

27 березня генпрокурор Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

30 березня Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Керівник САП повідомив, що відмовився надавати зразки голосу співробітникам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

Холодницький зазначив, що провадження проти нього зареєстровано за статтею ККУ про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до дачі показань.

Сьогодні, 4 квітня, на своєму офіційному Youtube-каналі НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій у робочому у кабінеті Холодницького, а саме - дані, добуті з допомогою прослуховуючого пристрою.